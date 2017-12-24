Manavgat'ta Kaza 1 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Manavgat'ın Demokrasi Bulvarı D400 kavşağında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, işyerinden aldığı hazır yemek siparişini götüren Hasan Manav'ın(18) kullandığı 07 LRB 26 plakalı motosikletle çarpıştı. Başında kask olan Hasan Manav'ın kullandığı motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulurken, sürücü ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.



Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Hasan Manav'ı devlet hastanesine götürdü. Hasan Manav'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başaltı. - Manavgat