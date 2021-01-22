Manavgat'ta karne sevinci
22.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:52
Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kreşlerde eğitim gören 3-5 yaş arasındaki çocuklara karneleri verildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kreşlerde eğitim gören 3-5 yaş arasındaki çocuklara karneleri verildi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 110 çocuğa, 2020-2021 eğitim öğretim yarıyıl karnelerini düzenlenen törenle verdi.
Çocuklara, çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
Başkan Sözen, okul öncesi eğitimdeki çocukların ilk karne heyecanına ortak olduklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur