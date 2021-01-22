Manavgat'ta karne sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manavgat'ta karne sevinci

22.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:52
Manavgat'ta karne sevinci

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kreşlerde eğitim gören 3-5 yaş arasındaki çocuklara karneleri verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait kreşlerde eğitim gören 3-5 yaş arasındaki çocuklara karneleri verildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 110 çocuğa, 2020-2021 eğitim öğretim yarıyıl karnelerini düzenlenen törenle verdi.

Çocuklara, çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Başkan Sözen, okul öncesi eğitimdeki çocukların ilk karne heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Aleyna Tilki Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta karne sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 17:53:57. #1.15#
title