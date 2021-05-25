Manavgat'ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
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Manavgat'ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor

Manavgat'ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Altınkaya (Zerk) Mahallesi'ndeki vatandaşlara sebze, meyve ve ekmek yardımı ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Altınkaya (Zerk) Mahallesi'ndeki vatandaşlara sebze, meyve ve ekmek yardımı ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle karantinaya alınan Manavgat'ın Altınkaya (Zerk) bölgesinde bulunan 130 haneye yardımlarını sürdürüyor. Daha önce mahalleye iki kez gıda desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Antalya Toptancı Hali ve Manavgat Fırıncı Odası işbirliğinde bölgedeki vatandaşlara sebze, meyve ve ekmek ulaştırdı. Altınkaya (Zerk) Mahallesi sakini Emine Zor, "Karantina sürecinde devletimizi, belediyemizi ve esnafımızı bu zor günümüzde hep yanımızda hissettik, herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor
Manavgat'ta karantina bölgesine yardımlar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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