Manavgat'ta kamyonetin aküsünü çalan iki zanlı tutuklandı Manavgat ilçesinde bir kamyonetin aküsünü çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat ilçesinde bir kamyonetin aküsünü çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yayla Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonetin aküsünün çalındığı şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aküyü çaldıkları belirlenen H.Y. ile M.C.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ifadelerinde aküyü çaldıklarını ve hurdacılık yapan Y.D.'ye sattıklarını itiraf etmesi üzerine hurdacı hakkında ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA