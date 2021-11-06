Manavgat'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut T, idaresindeki 07 ASG 425 plakalı kamyonet ile Emirhan K, yönetimindeki 07 ART 991 plakalı motosiklete sokak içinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emirhan K, ve yolcu olarak bulunan annesi Zennure K. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA