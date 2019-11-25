Manavgat'ta "Kadına Şiddete Dur" denildi

25.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:11

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Manavgat'ta şiddete karşı gösteri düzenlendi.



Manavgat Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda şiddete hayır gösterisi düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Manavgat Belediye Başkan Vekilleri, birim müdürleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetimi de katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, " Şiddete Hayır" "Ölmek İstemiyorum" yazılı dövizlerle tepki koydu, şiddete 'hayır' dedi.



Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi ve Sarılar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi kursiyerleri zumba ile dans ederek kadına şiddeti protesto etti. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, kadına, çocuğa ve insana şiddet uygulayan insanlara karşı tek ses olunmasını gerektiğini ifade etti. Ceylan, "Bizler kötü olan, insana yakışmayan her şeye hayır demek için bu etkinliği düzenlemek istedik. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, lanet okuyoruz. Manavgat Belediyesi olarak İnsana, doğaya ve değerlere karşı olan her şeyin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA