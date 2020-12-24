Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu

24.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:12
Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu

Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıobası yol uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 422 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Araç sahibi A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Samet Aybaba Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:12:30. #1.15#
title