Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu

Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıobası yol uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 422 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Araç sahibi A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş