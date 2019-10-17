Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 584 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 584 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
İlçede gümrük kaçağı parfüm satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesinde S.S'nin iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 584 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Şüpheli S.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.