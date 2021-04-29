Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Manavgat ilçesinde içerisine kurulan düzenekle kaçak akaryakıt satılan minibüs ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde içerisine kurulan düzenekle kaçak akaryakıt satılan minibüs ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Antalya-Manavgat kara yolu Gültepe Kavşağı'nda kapalı kasa bir minibüste kaçak akaryakıt satıldığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada, 3 bin litre akaryakıt, 3 bin litre kapasiteli yer üstü tankı ve bir santrifüj pompa ele geçti.

Minibüs sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Yılmaz Vural Mete Kalkavan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:14:35. #1.14#

title