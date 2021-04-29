Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Manavgat ilçesinde içerisine kurulan düzenekle kaçak akaryakıt satılan minibüs ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde içerisine kurulan düzenekle kaçak akaryakıt satılan minibüs ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Antalya-Manavgat kara yolu Gültepe Kavşağı'nda kapalı kasa bir minibüste kaçak akaryakıt satıldığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada, 3 bin litre akaryakıt, 3 bin litre kapasiteli yer üstü tankı ve bir santrifüj pompa ele geçti.

Minibüs sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş