Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonu
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Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manavgat'ta kaçak akaryakıt operasyonu
18.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:40

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Sanayi Kavşağı'nda durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada bin 200 litre kaçak akaryakıt, plastik yer üstü tankı ve pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.C, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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