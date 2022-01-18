MANAVGAT'TA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
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MANAVGAT'TA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ve savcılarla anlaştığını belirterek uyuşturucu madde kullananlardan şantajla para aldığı iddia edilen D.D., yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ve savcılarla anlaştığını belirterek uyuşturucu madde kullananlardan şantajla para aldığı iddia edilen D.D., yakalandı. Olayla ilgili D.D.'nin arkadaşı M.E.D.'nin yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.

Manavgat'ta, uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçu işleyen bazı kişiler, M.E.D. ve D.D.'nin kendilerini arayıp, jandarma ve diğer kurumlardaki üst düzey tanıdıklarıyla ortak iş yaptıklarını anlatıp, isimlerini teknik takip listesinden çıkartma vaadiyle para aldığını öne sürdü. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, iki şüpheliden şikayetçi oldu.

Şüpheliler D.D. ve M.E.D.'nin yakalanması için jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kaldıkları evlere yapılan baskında D.D. gözaltına alındı. Evinde bulunamayan M.E.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediliyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sahte 19 doküman, 2 cep telefonu, ses kayıtlarının bulunduğu CD, 2 SİM kartı ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan D.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

MANAVGAT'TA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

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