Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu

Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından 398 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından 398 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılağaç bölgesinde sahte alkol piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Yapılan operasyonda M.K.'ye ait evde yapılan aramada 162 litre viski, 236 litre rakı olmak üzere toplam 398 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkollü içkilere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.