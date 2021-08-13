Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
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Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı -Uzman Çavuş, alevlerin arasından aldığı kaplumbağayı, su ile soğutup, güvenli bölgeye bıraktı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki önceki gün çıkan orman yangınında, alevler içerisinde kalan kaplumbağa, Sarılar Jandarma Karakolunda görevli...

Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

-Uzman Çavuş, alevlerin arasından aldığı kaplumbağayı, su ile soğutup, güvenli bölgeye bıraktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki önceki gün çıkan orman yangınında, alevler içerisinde kalan kaplumbağa, Sarılar Jandarma Karakolunda görevli Uzman Çavuş tarafından kurtarıldı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları 10 günde söndürülmüştü. Önceki gün Sarılar'dan yükselen alevler ilçenin yeniden panik yaşamasına neden olmuştu. 1 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Vatandaşlar ve yangın söndürme ekiplerinin gayretleri sonucunda yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken, Jandarma Uzman Çavuş'un davranışı taktirle karşılandı.

Yangın sırasında vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yangın bölgesinde bulunan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş, alevler arasından bir kaplumbağa kurtardı. Uzman Çavuş, aldığı kaplumbağanın yanan kabuğunu soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra yanmamış ormanlık alana götürüp bıraktı.

Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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