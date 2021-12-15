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Manavgat'ta jandarma el yapımı içkiye savaş açtı

Manavgat'ta jandarma el yapımı içkiye savaş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kargo ile gönderilen pakette 15 litre etil alkol ve 4 adet aroma ele geçirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kargo ile gönderilen pakette 15 litre etil alkol ve 4 adet aroma ele geçirdi.

Manavgat'ta son günlerde el yapımı alkol tüketiminden dolayı ölüm ve rahatsızlıkların yaşanması güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri, ölen ve hastaneye kaldırılan şahısların evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen bilgiler doğrultusunda kargo firmalarını mercek altına aldı. Alkol ve diğer malzemelerin İstanbul'dan geldiğini belirleyen Manavgat KOM ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir kargo firmasında İstanbul'dan gönderilen paket içerisinde 15 litre etil alkol ve 4 adet aroma ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve M.Ö'nün ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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