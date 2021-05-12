Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu
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Manavgat'ta "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu

Manavgat'ta 'İsrail'e lanet, Kudüs'e destek' konvoyu
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İlçedeki Külliye Camisi önünde bir araya gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya, İsrail'in Kudüs'teki sivillere yönelik yaptığı saldırıları kınadıklarını söyledi.

Müslümanlar için mübarek kılınmış Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa işgalinin kabul edilemez olduğunu belirten Sarıkaya, "Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail'in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması en aşağılık bir davranıştır." dedi.

Konuşmaların ardından araçlarına binen grup, "İsrail'e lanet, Kudüs'e destek" konvoyu oluşturarak ilçede tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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