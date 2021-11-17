MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI - Haberler
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MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Manavgat'ın Beğdiğin mahallesi Kargıhan Mevkii'ndeki orman yolunda meydana gelen kazada, Ali Arıktekin'in kullandığı üzerinde ekskavatör bulunan 33 AT 488 plakalı kamyon geri manevra yaptığı sırada yolun sağ tarafına devrildi. Yaklaşık 10 metrelik uçurumdan devrilen kamyonun sürücüsü Ali Arıktekin ile kamyonda yolcu olarak bulunan Fatih Karabacak yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

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