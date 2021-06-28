Manavgat'ta ırmağa giren genç boğuldu
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Manavgat'ta ırmağa giren genç boğuldu

Manavgat'ta ırmağa giren genç boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Ömer Güzel Şahin (25), boğuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren Ömer Güzel Şahin (25), boğuldu. 

Manavgat'ın Karabük Mahallesi'ne 2 arkadaşıyla birlikte gelen Ömer Güzel Şahin, saat 18.00 sıralarında serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Ömer Güzel Şahin ırmakta çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.Yapılan arama sonucunda Ömer Güzel Şahin, suya girdiği yerin 300 metre ilerisinde boğulmuş halde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Ömer Güzel Şahin'in cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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