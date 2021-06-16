Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
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Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var

Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, muz ekili 12 dönüm serada hasara neden oldu; ürünler ise zarar gördü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, muz ekili 12 dönüm serada hasara neden oldu; ürünler ise zarar gördü.  

Manavgat'ın Perakende Mahallesi'nde, saat 07.00 sıralarında hortum oluştu. Denizden geldiği belirtilen hortum, 12 dönümlük muz ekili serada hasara yol açtı. Seranın çatısında plastik örtüyle birlikte demirlerin bir kısmı sökülürken, çevrede bulunan diğer seralarda da hasar oluştu. Serada muz ekili olduğunu aktaran firma sahibi Ali Koca, "Burada kalan personelimiz haber verdi. Ürün alma zamanı yaklaşıyordu. Seranın çatısını alıp gitmiş, demirlerin bir kısmını koparmış, bir kısmını yamultmuş. Ne yazık ki çok büyük zararımız var, hem üründen hem de seradan. Sigorta şirketine haber verdim, yapılacak incelemenin ardından toplam zararımız ortaya çıkacak" dedi.


Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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