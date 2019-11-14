Manavgat'ta hırsızlık iddiası
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Manavgat'ta hırsızlık iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:02
Manavgat'ta hırsızlık iddiası

'nın ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin deposundan ankastre ocağın çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelileri L.E. ve E.E, ocağı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Üzerilerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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