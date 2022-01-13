Manavgat'ta heyelan - Haberler
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Manavgat'ta heyelan

Manavgat'ta heyelan
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ulukapı ve Karavca mahalleleri arasındaki yolda heyelan ve çökme meydana geldi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ulukapı ve Karavca mahalleleri arasındaki yolda heyelan ve çökme meydana geldi. Jandarma ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

İlçede 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Karavca ve Ulukapı mahalleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda heyelan ve çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Ulaşım, Külcüler Mahallesi üzerinde sağlanmaya başlandı.Manavgat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karavca Mahallesi yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle Karavca-Ulukapı yolu geçici olarak ulaşıma kapanmıştır. Karavca Mahallesi'ne ulaşım Külcüler Mahallesi üzerinden sağlanmaktadır. Bu yolları kullanacak vatandaşlarımızın, trafik işaret ve yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri rica olunur" denildi.


Manavgat'ta heyelan

Manavgat'ta heyelan

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