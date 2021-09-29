Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı

Manavgat Belediyesi'nin çözüm ortaklığıyla bir süredir yürütülen 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında hafif hasarlı ev statüsündeki 398 binanın bakım, onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin çözüm ortaklığıyla bir süredir yürütülen 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında hafif hasarlı ev statüsündeki 398 binanın bakım, onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 47 mahallede çalışan Manavgat Belediyesi ve yardımseverler, şimdiye kadar yangın atlatmış 160 adet hafif hasarlı binanın bakım ve onarımını tamamladı.

Nef Vakfı ile "Bir Destek Bir Yuva" projesi ve Sosyal Pazar Yeri çalışmalarının hayata geçirilmesi amacıyla bir süre önce Manavgat Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılmıştı. Protokol sonrasında harekete geçen vakıf yetkilileri ve Manavgat Belediyesi, bakanlıkça da belirlenen hafif hasarlı evlerin onarımlarını yapmaya başladı. Hayırseverlerin desteğiyle sağlanan inşaat malzemeleri, Manavgat Belediyesi'nin lojistik destekleriyle planlı olarak onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar öncesinde yanmış, boyaları dökülmüş veya bir tarafı yıkılmış olan evler, çalışmalar sonrasında yeni yüzlerine kavuşmaya başladı. Çalışmalara ev sahipleri de destek verdi.

Evine bakım ve onarım yapılan Demirciler mahallesinden Fatma Demir, "Evim yanınca ölmeyi istedim. Ben bunun içinden çıkamam demiştim. Geldiler incelediler, bu evi kurtarırız dediler. Şimdi kafam rahat" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı

Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı

Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser Esra Erol
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:09:04. #1.11#