Manavgat'ta hafif hasarlı 398 binadan 160'ı onarıldı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin çözüm ortaklığıyla bir süredir yürütülen 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında hafif hasarlı ev statüsündeki 398 binanın bakım, onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 47 mahallede çalışan Manavgat Belediyesi ve yardımseverler, şimdiye kadar yangın atlatmış 160 adet hafif hasarlı binanın bakım ve onarımını tamamladı.

Nef Vakfı ile "Bir Destek Bir Yuva" projesi ve Sosyal Pazar Yeri çalışmalarının hayata geçirilmesi amacıyla bir süre önce Manavgat Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılmıştı. Protokol sonrasında harekete geçen vakıf yetkilileri ve Manavgat Belediyesi, bakanlıkça da belirlenen hafif hasarlı evlerin onarımlarını yapmaya başladı. Hayırseverlerin desteğiyle sağlanan inşaat malzemeleri, Manavgat Belediyesi'nin lojistik destekleriyle planlı olarak onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar öncesinde yanmış, boyaları dökülmüş veya bir tarafı yıkılmış olan evler, çalışmalar sonrasında yeni yüzlerine kavuşmaya başladı. Çalışmalara ev sahipleri de destek verdi.

Evine bakım ve onarım yapılan Demirciler mahallesinden Fatma Demir, "Evim yanınca ölmeyi istedim. Ben bunun içinden çıkamam demiştim. Geldiler incelediler, bu evi kurtarırız dediler. Şimdi kafam rahat" dedi. - ANTALYA