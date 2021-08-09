Manavgat'ta görevli personel İnegöl'e döndü
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Manavgat'ta görevli personel İnegöl'e döndü

Manavgat'ta görevli personel İnegöl'e döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Orman yangınlarına müdahale için Manavgat'a giden İnegöl Belediyesi'nin 2 personeli, bir hafta sonra şehre geri döndü

. Belediye Başkanı Alper Taban, 2 personeli makamında kabul ederek hem azimli çalışmaları için teşekkür etti hem de bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İnegöl Belediyesi, 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarının pek çok bölgede etkili olması sonrası geçtiğimiz hafta alevlerin ciddi zararlara yol açtığı Manavgat bölgesine 2 personel ile 20 tonluk tanker göndermişti. Bir hafta boyunca bölgede koordinasyonu sağlayan kurumların yönlendirmesiyle alevlerle mücadele eden tanker ile 2 personel, 7 gün sonra alevlerin kontrol altına alınması sonrası geri gönderildi.

1 Ağustos Pazar günü İnegöl'den bölgeye hareket eden İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı tanker ile 2 personel, 8 Ağustos Pazar günü yeniden İnegöl'e geldi. Belediye Başkanı Alper Taban, bu sabah Manavgat'ta yangınla mücadeleye katılan personelleri makamında kabul etti. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür eden Başkan Taban, bölgedeki son durum hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler

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