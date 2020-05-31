Manavgat'ta garson çalıştığı restoranda ölü bulundu
Manavgat'taki bir restoranda garson olarak çalışan 26 yaşındaki Eyüp Katmaz, iş yerinde ölü bulundu.
31.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:12
Manavgat'taki bir restoranda garson olarak çalışan 26 yaşındaki Eyüp Katmaz, iş yerinde ölü bulundu.
Sorgun Bulvarı'ndaki restorana sabah gelen çalışanlar, Katmaz'ın mutfak kısmında yerde hareketsiz yattığını gördü.
Çalışanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Katmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Katmaz'ın, eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA