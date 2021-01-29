Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)

10 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden diğer 6'sı da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden diğer 6'sı da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN