Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)

29.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:42
Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2)

10 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden diğer 6'sı da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden diğer 6'sı da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklanmış oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Fernando Muslera
Tüm Haberler Aralık Turizm Sakarya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 tutuklama (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:42:41. #1.16#
title