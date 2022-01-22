MANAVGAT'TA ESKRİM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Veteranlar Eskrim Türkiye Şampiyonası, flöre karşılaşmalarıyla başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2022 yılı takviminde yer alan şampiyonaya Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Van'dan 30 sporcu katıldı. Organizasyonda ilk olarak V1 Erkekler, Kadınlar Flöre kategorisinde müsabakalar oynandı. Erkeklerde Kadir Atakan Akçay altın, Ahmet Hakan Hayber gümüş, Güçlü Çotok ve Emre Dökmen bronz madalya elde etti. Kadınlarda Çağlar Avşar altın madalyanın sahibi oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Antalya Eskrim İl Temsilcisi Yiğit Akdeniz verdi. Şampiyonada kılıç ve epe karşılaşmaları devam ediyor.

Organizasyon kapsamında U10, U12 ve U14 Açık Turnuvası yarın yapılacak. Turnuvada epe müsabakaları 2 gün, flöre müsabakaları 27-28 Ocak'ta, kılıç müsabakaları ise 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Epe müsakalarında 314 sporcu yer alacak.