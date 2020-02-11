Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi
Haberler » Güncel » Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi - Haber

Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Sorgun, Şelale, Yayla ve Side mahallelerinde eskiyen durakları yeniledi.

11.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:53
Manavgat'ta eskiyen duraklar yenilendi

'ta , Şelale, Yayla ve Side mahallelerinde eskiyen durakları yeniledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç olan noktalara yeni duraklar yapıyor, eski durakları da yenileriyle değiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Manavgat'ın Sorgun, Şelale, Yayla ve Side mahallelerine yeni duraklar yerleştirdi. Manavgat Hizmet Birimi ekipleri tarafından durakların montajı gerçekleştirildi. Vatandaşlar taleplerine kısa sürede cevap verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler