Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı - Haberler
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Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı

Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kapanan yol, iş makinesi tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kapanan yol, iş makinesi tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Bayır Mezarlığı yakınlarındaki yolda yer yer yarım metreyi bulan dolu birikintisi yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yolu iş makineleri ile temizleyerek trafiğe açtı. - ANTALYA

Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı

Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı

Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı

Manavgat'ta dolu yağışı sonrası kapanan yol ulaşıma açıldı

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