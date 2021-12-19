Manavgat'ta dolu yağışı - Haberler
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Manavgat'ta dolu yağışı

Manavgat'ta dolu yağışı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı ile de her yer beyaza büründü.

Meteoroloji'nin pazar günü aralarında Manavgat'ın da olduğu Antalya'nı doğu ilçelerinde olacağını duyurduğu şiddetli yağış ve fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 20 dakika kadar süren dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Dolu tanelerinin fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.


Manavgat'ta dolu yağışı

Manavgat'ta dolu yağışı

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Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Son Dakika Haberleri

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