Manavgat'ta devam eden yangın için Burdur'dan takviye ekip yola çıktı
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Manavgat'ta devam eden yangın için Burdur'dan takviye ekip yola çıktı

Manavgat'ta devam eden yangın için Burdur'dan takviye ekip yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızla büyüyen orman yangınına müdahale için Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinden takviye ekip yola çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızla büyüyen orman yangınına müdahale için Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinden takviye ekip yola çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale için Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinden takviye ekip yola çıktı. Yerleşim alanlarına kadar ilerleyen yangına müdahale için 1 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 18 tonluk arazöz ve 6 personel gönderildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, "İtfaiye Ekiplerimiz Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bugün de takviye olarak 1 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 18 tonluk arazöz ve 6 personelimiz aracımız yola çıktı. Dört ayrı noktada başlamış olan yangının bir an önce söndürülebilmesini diliyoruz" dedi. - BURDUR

Manavgat'ta devam eden yangın için Burdur'dan takviye ekip yola çıktı
Manavgat'ta devam eden yangın için Burdur'dan takviye ekip yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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