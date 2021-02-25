Manavgat'ta çıkan yangında 4 dönüm orman alanı zarar gördü
25.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:28
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karavca Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede yayılan alevlere, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri müdahale etti.
Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.
Ekipler, yanan alanda bir süre soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı