Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yaylaalan Mahallesi'ne bağlı Çakmak Yaylası Yılanlı mevkisinde orman yangını çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangın, 2 helikopter, 1 uçak ve arazözlerle müdahale edilerek, yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur