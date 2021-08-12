Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı
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Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı

Manavgat'ta çıkan orman yangını yayılmadan kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaylaalan Mahallesi'ne bağlı Çakmak Yaylası Yılanlı mevkisinde orman yangını çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter, 1 uçak ve arazözlerle müdahale edilerek, yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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