Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
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Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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