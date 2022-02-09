Manavgat'ta cezaevinden izinli çıkıp tabanca ve av tüfeği ile yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hükümlü olup cezaevinden izinli çıkan bir şahıs ile 3 adet suç kaydı bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda tabanca ve av tüfeği ile yakalandı.

Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin silah ticareti ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde silah ticareti yaptığı bilgisi alınan 3 adet suç kaydı bulunan F. A. ve 5 adet suç kaydı bulunan, kasten adam öldürme suçundan hüküm giymiş olup cezaevinden izinli olan F.T., isimli şahıslar Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan aramada 1 adet tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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