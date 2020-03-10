Manavgat'ta cep telefonu hırsızı tutuklandı
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Asayiş Büro, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Manavgat'ta cep telefonu hırsızı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı telefon hırsızlığı olayının şüphelisi olan ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.A . çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
Manavgat'ta cep telefonu hırsızı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı telefon hırsızlığı olayının şüphelisi olan ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.A . çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin müştekilerden arkadaşını arama bahanesiyle telefon istediği, telefonu aldıktan sonra otomobiliyle kaçtığı belirlendi.


23 Şubat günü Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde, 27 Şubat günü Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokak'ta, 5 Mart günü Aydınevler Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde cep telefonu hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin müştekilerden arkadaşını arama bahanesiyle telefon isteyip araçla kaçtığını belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin A.A. olduğu, kendi adına kayıtlı araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.


Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.A., çaldığı telefonları 800 TL karşılığında İ.K.'ya sattığını itiraf ederken, yakalanan İ.K. telefonlardan 2 tanesini kimliğini bilmediği kişilere sattığını, 1 tanesinin ise iş yerinde olduğunu söyledi. İş yerinde bulunan ve müştekiye ait olduğu tespit edilen cep telefonu muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.


İ.K. hakkında suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan adli işlem yapılırken, A.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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