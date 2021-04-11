Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
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Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz yolu üzerindeki Kum mevkiinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Boğaz yolu üzerindeki Kum mevkiinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangında 2 tekne yanarken, teknede bulunanlar vatandaşların bağırmaları üzerine tekneden son anda atlayıp kurtuldu.

Manavgat ilçesi Boğaz yolu üzerindeki Kum mevkiinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı çekek kanalında 3 aydır bağlı bulunan ve firmaya ait yeni yapılan teknede çalışan işçilerin kaldığı Yadigar isimli 28 metre uzunluğundaki saç teknede gece saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın iddiaya göre bu tekneye bağlı bulunan 17 metre uzunluğundaki ahşap tekneye de sıçrayarak tamamen yanmasına neden oldu. Tekne, bağlı bulunduğu halatın yanmasının ardından diğer teknelerden ayrılarak Manavgat Irmağı'nın ortasında yanmaya devam etti. Bu sırada yine aynı kanalda bağlı bulunan Yağmur-2 isimli tekne ise teknede bulunan personelin yangını erken fark etmesi sonucu uzaklaşırken güvertede hasar oluştu. Yadigar isimli teknede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülürken, 2 teknede tamamen yandı.

Teknedekiler saniyelerle kurtuldu

Tekne imalathanesinde usta olarak çalışan Süleyman Salel, bir anda Yadigar isimli tekneden alevler yükselmeye başladığını belirterek, "Yeni yapılan saç teknede çalışan personel 3 aydır çekek kanalında bağlı bulunan Yadigar isimli teknede kalıyordu. Bu teknede yeni yapılan teknede kullanılan boya, neft ve tiner gibi yanıcı maddelerin olması, aynı zamanda şiddetli rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Yangın, yanında bağlı bulunan tekneye sıçradı. Bu sırada teknede bulunanlar vatandaşların bağırmaları üzerine tekneden son anda atladılar. Tekne bağlı olduğu halatın yanmasıyla ırmağın ortasına kadar giderek yanmaya devam etti ve tamamen yandı. İtfaiye kısa sürede gelmesine rağmen ne yazık ki yanıcı maddeler ve rüzgar teknelerin tamamen yanmasına neden oldu" diye konuştu.

"Neredeyse biz de yanıyorduk"

Gece bir ara gözlerini açtığında yanıp sönen bir şeyler gördüğünü belirten Yağmur-2 isimli teknenin ustası Mehmet Fatih Sarı, "Hemen bağırıp teknedeki arkadaşları uyandırdım. Bir taraftan Yadigar isimli teknede yatan arkadaşlara bağırırken, diğer taraftan tekneyi çözüp uzaklaşmaya çalıştık. Yangın yerinden uzaklaşmamıza rağmen güvertede yelken ve diğer malzemelerimiz yanmaktan kurtulamadı. Allah'tan kimsenin canına bir şey gelmedi" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı
Manavgat'ta çekek yerindeki 2 tekne alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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