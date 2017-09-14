Manavgat'ta Bisikletli Yaşam Başlıyor

Manavgat Belediyesi, Manavgat Belediyesi Bisiklet Kiralama Sistemi (MANBİS) projesini hayata geçiriyor.



Manavgat Belediyesi'nin kent halkına sporu sevdirmek, trafiği rahatlatmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla hayata geçireceği MANBİS 20 Eylül 2017 Çarşamba günü vatandaşların hizmetine sunulacak. 7 durak ve 60 bisiklet ile Manavgat halkının hizmetine sunulacak olan projede, bisiklet istasyonlarınım yerleri Side, Sorgun, Titreyengöl, Boğaz Otel, Zindan Kalesi, Cumhuriyet Meydanı ve Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak belirlendi.



Kiralama yapılacak



Kiralama işlemleri, istasyonlarda yer alan kamera sistemleri ile donatılmış kiosklardan gerçekleştirilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte herkes kredi kartıyla ya da MANBİS üyelik kartıyla istasyonlardan bisikletlerini alıp kullanabilecek. MANBİS bisikletlerinin ücretleri Manavgat Belediyesi Eylül ayı belediye meclis toplantısında belirlenen ücret üzerinden tarife edilecek. Bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar, sabah 07.00 ile gece 00.00 arasında belirlenen duraklardan bisikletlerini kiralayabilecek.



Üyelik kartı Belediyeden alınacak



MANBİS'ten yararlanmak isteyen vatandaşlar Manavgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne başvuru yaparak üyelik kartı alabilecek. Üye kartına sahip olanlara günde 2 saat ücretsiz bisiklet kiralama imkanının verileceği açıklandı. Sosyal Belediyecilik ilkesiyle kent halkına hizmet sunan Manavgat Belediyesi'nin MANBİS projesi, vatandaşların daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti almasını sağlamış olacak. Sağlıklı yaşam ve spora teşvik amaçlı olarak geliştirilen proje, gençler arasında şimdide heyecan yarattı.



Bisiklet yolları artacak



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kente renklilik kazandıracak olan uygulamanın Manavgat halkının ihtiyaçları arasında olduğunu söyledi. Bisikleti kent içi ulaşım sisteminin bir parçası haline getirmek istediklerini belirten Başkan Sözen, "Manavgat halkımızın spor yapması ve daha güvenli ulaşım yapmasına katkı sağlayacak olan MANBİS uygulamamızı 20 Eylül Çarşamba günü, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Manavgat'ta hayata geçirdiğimiz bisiklet yollarımız da projemizin bir parçası olacak. Bütün Manavgat halkımızı MANBİS uygulamamızı kullanmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA