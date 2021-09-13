Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan balıkçı barınağında, bir tekne içerisinde 1'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplamda 13 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan balıkçı barınağında, bir tekne içerisinde 1'i çocuk 2'si kadın olmak üzere toplamda 13 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda Antalya'nın Manavgat İlçesi Taşağıl Mahallesinde bulunan balıkçı barınağında D. isimli teknede 13 İran uyruklu 10 erkek, 2 kadın, 1 çocuk düzensiz göçmen yakalandı.

Olay ile ilgili, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 2 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Haber: Manavgat'ta bir teknede İran uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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