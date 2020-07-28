Manavgat'ta beyaz eşya deposunda çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayla Mahallesi'nde dört katlı apartmanın zemin katında bulunan mobilya ve beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede depoyu saran alevler, üst kattaki dairelere de sıçradı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmandaki vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında depodaki malzemeler yandı, daireler ile depo önünde park halindeki bir araç da hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA