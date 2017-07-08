Manavgat'ta Bayan Turist Gözlük Çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kadın turist gözlük çaldı. Kadın turistin gözlüğü çalma anı ise saniye saniye dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Manavgat Gündoğdu Turizm Merkezi'nde bulunan bir gözlükçüde yaşanan olay çarşının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayı, Gündoğdu turizm bölgesinde bir otelde tatil yaptıkları tahmin edilen 2 erkek, 1 bayan ve 1 çocuktan oluşan 4 kişi tarafından gerçekleştirildi. 4 kişi, optikçiye gelerek gözlük alma bahanesiyle raflara bakmaya, gözlükleri denemeye başladılar. 2 erkek ve 1 çocuk işyeri çalışanlarını oyalarken, kaliteli ve pahalı gözlüklerin bulunduğu bölümde gözlük bakan kadın turist, gözüne taktığı gözlüğü aynada kontrol ettikten sonra gözlüğü şortunun içerisine koydu. Daha sonra turistler geldikleri gibi optik mağazasından ayrıldı. İşyeri çalışanları, turistlerin alışveriş yapmadan dükkandan ayrılmasının ardından gözlükleri kontrol ettiklerinde yeni gelen ve sadece 2 adet olan gözlüklerden bir tanesinin yerinde olmadığını fark etti. Kamera görüntülerini izleyen mağaza çalışanları gözlüğü turist bayanın çaldığını belirledi.



Mağazada çalışanlar yüzleri de belli olan turistlerin kolunda konakladıkları otelin isminin yazılı olduğu bileklik bulunmadığını, bilekliksiz turistlerin bölgede 2 otelde kaldığını, otel yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından turistlerin kaldığı otelin belirlendiğini, turistlerin gelip gözlüğün parasını ödemelerini beklediklerini dile getirdiler. - ANTALYA