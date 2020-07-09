Manavgat'ta atlı jandarma timi göreve başladı
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Manavgat'ta atlı jandarma timi göreve başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı.

Manavgat'ta atlı jandarma timi göreve başladı
09.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, ilçeye geldi.

"Başak", "Polat" ve "Zambak" adlı 3 atla göreve başlayan atlı jandarma ekibi, Titreyengöl bölgesi ve Boğaz mevkisindeki sahillerde devriye görevi yaptı. Devriye görevi esnasında vatandaşlar ve tatile gelen turistler, atlara ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, sezon boyunca Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.

Kaynak: AA

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