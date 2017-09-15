Manavgat'ta, Aranan Zanlılar Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan kişi ile iş yerinden hırsızlık suçundan aranan bir kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sorgun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir marketten hırsızlık olayıyla ilgili Manavgat Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmada O.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası ve 14 bin 600 lira para cezası bulunan S.T, yakalandı.



Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.