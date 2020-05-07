Manavgat'ta annelere 10 bin saksı çiçeği hediye edilecek
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Manavgat'ta annelere 10 bin saksı çiçeği hediye edilecek

Manavgat'ta annelere 10 bin saksı çiçeği hediye edilecek
07.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:16

Manavgat Belediyesince Anneler Günü'nde annelere koronavirüs sürecinde evlerinde yetiştirmeleri için 10 bin saksı çiçeği hediye edilecek.

Manavgat Belediyesince Anneler Günü'nde annelere koronavirüs sürecinde evlerinde yetiştirmeleri için 10 bin saksı çiçeği hediye edilecek.

Manavgat Belediye Bakanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak saksıda yetişen sardunya ve karanfilden oluşan saksı çiçeklerinin, 10 Mayıs Pazar günü annelere Cumhuriyet Meydanı'nda dağıtılacağını belirtti.

Manavgat Belediyesi olarak, anneleri mutlu etmek için tüm imkanları seferber edeceklerini vurgulayan Sözen, şunları ifade etti:

"Uzun süredir evlerinde kalan, özellikle 65 yaş üstü annelerimizi de çok önemsiyoruz. Amacımız onları bir nebze de olsun sevindirmek ve bu süreçte evlerinde kalmak zorunda olan annelerimize yetiştirebilecekleri çiçekleri onlara sunmak. Bu projemizle inşallah annelerimizi mutlu etmiş oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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