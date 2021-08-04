Manavgat'ta afetzedeler için konteynerler hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta afetzedeler için konteynerler hazırlanıyor

Manavgat'ta afetzedeler için konteynerler hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketinden etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketinden etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.

AFAD tarafından öncelikle yangından en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmesi ve uygun alanlar bulunmasının ardından, talep eden aileler için içerisinde 2 oda, mutfak ve duş ve lavabo bulunan 62 konteynerin yerleştirilmesi işlemi sürüyor.

Ekiplerin yoğun çalıştığı alanlarda su, kanalizasyon ve enerji hattı işlemleri bitme aşamasına geldi.

Bu kapsamda Evrenseki ve Kalemler Mahallelerine 25'er, Aşağı Seki ile Yukarı Seki Mahallelerinde de 6'şar olmak üzere toplam 62 konteyner yerleştirildi. Kurulumu bitme aşamasına gelen yaşam alanlarına afetzedelerin en kısa sürede yerleşmesi planlanıyor.

Söz konusu alanların dışında AFAD tarafından talepler doğrultusunda 160 çadır kurularak vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor.

Öte yandan yangından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi'nde ise yanan evlerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Manavgat yangınında evi tamamen yanan Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş
Manavgat yangınında evi tamamen yanan Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerinin bulunmasını istemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'ta afetzedeler için konteynerler hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 21:09:50. #1.16#

title