Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

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Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken 82 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçesi, Side mahallesinde T.H. ve C.T. isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen; 79 adet sikke, 3 adet heykel olmak üzere toplam 82 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan T.H. ve C.T. isimli şahıslar yakalandı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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