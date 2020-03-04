Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi
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Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi

Manavgat Belediyesi, Manavgat'ta 8 Mart Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini İdlib'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti.

04.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:10
Manavgat'ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi

Belediyesi, Manavgat'ta Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini 'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, "Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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