Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza - Haberler
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Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik ekiplerince dün gece yapılan denetimde kontrol edilen 372 araçtaki 56 sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik ekiplerince dün gece yapılan denetimde kontrol edilen 372 araçtaki 56 sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince dün gece 21.00 - 23.00 saatleri arasında Manavgat genelinde 17 farklı noktada çok sayıda ekip ve personelle alkollü sürücüler, abartılı egzozlu araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında kontrol edilen 372 araçtan eksikleri bulunan 56 Sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

Manavgat'ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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