Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (7)
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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (7)

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (7)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDETarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınını incelemek üzere helikopterle Antalya'nın Manavgat ilçesine geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınını incelemek üzere helikopterle Antalya'nın Manavgat ilçesine geldi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin karşıladığı Bakan Pakdemirli, yangın komuta merkezinde brifing alacak.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını dolayısıyla bölgede incelemelerde bulunmak üzere hareket etti. Bakan Ersoy, saat 19.00 sıralarında Antalya'da olacak.


Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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