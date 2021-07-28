Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (3)
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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (3)

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYORAntalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor.

450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.


Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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