Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (20)

BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci