MANAVGAT'TA 4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Manavgat ilçesinde 28072021 günü öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı